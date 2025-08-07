Η La Liga απέρριψε νέο αίτημα της Ρεάλ για αναβολή της πρεμιέρας της

Οι Μαδριλένοι κατέβαλαν δεύτερη προσπάθεια για να μην αγωνιστούν στην πρεμιέρα του ισπανικού πρωταθλήματος, ωστόσο εισέπραξαν και πάλι αρνητική απάντηση από την La Liga.

Η Ρεάλ θα αντιμετωπίσει την Οσασούνα στις 19/8 για την 1η αγωνιστική της La Liga, όμως οι «Μερένχες» δεδομένης της παρουσίας τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων και της ελλιπούς προετοιμασίας, κατέθεσαν δύο φορές αίτημα για την αναβολή του αγώνα.

Όπως αναφέρουν τα ισπανικά ΜΜΕ, η απόφαση της αρμόδιας επιτροπής λήφθηκε με τη λογική ότι η Ρεάλ Μαδρίτης συμμετείχε «ελεύθερα και συνειδητά» στο Παγκόσμιο Κύπελλο, γνωρίζοντας τις συνέπειες που θα είχε αυτό στην προετοιμασία της.

Έτσι, οι Μαδριλένοι έχοντας μόλις δύο εβδομάδες προετοιμασίας και ένα φιλικό ματς με την αυστριακή Τιρόλ, στις 12/8, θα υποδεχθούν κανονικά στις 19 Αυγούστου την Οσασούνα, για την 1η αγωνιστική του ισπανικού πρωταθλήματος.