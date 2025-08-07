Αποκλεισμός από το Σούπερ Καπ και πρόστιμο για την Αλ Χιλάλ

Η Αλ Χιλάλ,θα αποκλειστεί από το Σούπερ Καπ της σεζόν 2026-27, εφόσον προκριθεί, μετά την απόφασή της να αποσυρθεί από την εφετινή διοργάνωση, όπως ανακοίνωσε η Πειθαρχική και Δεοντολογική Επιτροπή της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Σαουδικής Αραβίας.

Η απόφαση ελήφθη έπειτα από την αποχώρηση της Αλ Χιλάλ από το Σούπερ Καπ 2025-26, το οποίο ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί στο Χονγκ Κονγκ από 19 έως 23 Αυγούστου, επικαλούμενη κόπωση των παικτών μετά τη συμμετοχή της στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, όπου ηττήθηκε 2-1 από τη Φλουμινένσε στις 4 Ιουλίου (προημιτελικά).

«Η Αλ Χιλάλ αρνήθηκε να συμμετάσχει στο Σούπερ Καπ αφού είχε ήδη ανακοινωθεί επίσημα το πρόγραμμα της διοργάνωσης», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής. Ως εκ τούτου, το σωματείο κρίθηκε ότι παραβίασε το άρθρο 59-3 του Πειθαρχικού και Δεοντολογικού Κανονισμού και τιμωρήθηκε με πρόστιμο 500.000 ριάλ Σαουδικής Αραβίας (133.000 δολάρια) προς την Ομοσπονδία.

Πέρα από το πρόστιμο και τον αποκλεισμό από το Σούπερ Καπ της επόμενης σεζόν (2026-27), η Αλ Χιλάλ χάνει και οποιοδήποτε οικονομικό όφελος από τη φετινή διοργάνωση. Η απόφαση επιδέχεται έφεση.

Η Αλ Χιλάλ, που κατέκτησε πέρσι το Σούπερ Καπ επικρατώντας της Αλ Νασρ για πέμπτη φορά στην ιστορία της (επίδοση ρεκόρ), επρόκειτο να αντιμετωπίσει την Αλ Καντσίγια (φιναλίστ Κυπέλλου) στον ημιτελικό της 20ής Αυγούστου. Αντικαταστάθηκε από την Αλ Αχλί, πρωταθλήτρια Ασίας (AFC Champions League).

Επειδή η Αλ Ιτιχάντ κατέκτησε και το πρωτάθλημα και το Κύπελλο, το τέταρτο εισιτήριο για το Σούπερ Καπ δόθηκε στην Αλ Νασρ, 3η στη Λίγκα, που θα παίξει με την Αλ Ιτιχάντ στις 19 Αυγούστου.