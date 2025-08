Ρομάνο: «Η Σαχτάρ απέρριψε πρόταση της Φούλαμ για τον Κέβιν»

O 22χρονος μεσοεπιθετικός, δεν ταξίδεψε στην Αθήνα με την αποστολή της Σαχτάρ αφού είναι τραυματίας και έχει τεθεί νοκ-άουτ για το ματς με τον Παναθηναϊκό, ωστόσο αποτελεί τον κορυφαίο παίκτη της ουκρανικής ομάδας, έχοντας σε τρεις εμφανίσεις την φετινή σεζόν τέσσερα γκολ και δύο ασίστ.

Σύμφωνα, μάλιστα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Σαχτάρ δέχθηκε πρόταση από την Φούλαμ ύψους 30 εκατ. ευρώ συν μπόνους που θα έφταναν το συνολικό ποσό στα 40 εκατ. για τον Κέβιν, ωστόσο η απάντηση που έδωσαν οι Ουκρανοί στην αγγλική ομάδα ήταν αρνητική, αφού ζητάει περισσότερα χρήματα.

Οι Ουκρανοί γνωρίζουν ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για τον 22χρονο μεσοεπιθετικό, με τη Νάπολι να «γλυκοκοιτάζει» την περίπτωσή του και είναι διατεθειμένοι να περιμένουν για να λάβουν το ποσό που θέλουν για την παραχώρηση του Βραζιλιάνου εξτρέμ.

