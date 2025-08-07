«Πρεμιέρα» για τον ΠΑΟΚ σε γεμάτη Τούμπα!

Ο πρώτος επίσημος αγώνας της σεζόν είναι γεγονός για τον ΠΑΟΚ απέναντι στη Βόλφσμπεργκερ (7/8 20:30 OPEN), με τον Δικέφαλο να θέλει να κάνει το πρώτο «βήμα» για τα πλέι οφ του Europa League.

Μετά από 89 μέρες οι Θεσσαλονικείς επιστρέφουν στη «δράση». Ήταν 11 Μαϊου όταν ο ΠΑΟΚ κέρδιζε την ΑΕΚ για να τερματίσει στην 3η θέση του πρωταθλήματος, κερδίζοντας έναν γύρο στα προκριματικά και δύο υπερπολύτιμες εβδομάδες προετοιμασίας.

Η ώρα έφτασε λοιπόν, μετά από ένα και πλέον μήνα προετοιμασίας ενόψει της νέας σεζόν, με την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου να κάνει «ποδαρικό» σε μία γεμάτη Τούμπα, με τους φίλους του Δικεφάλου να εξαντλούν τα εισιτήρια του αγώνα σε δύο ώρες.

Αντίπαλος η Βόλφσμπεργκερ, μία υπολογίσιμη αλλά όχι ομάδα «μεγαθήριο», άλλωστε κατέκτησε το Κύπελλο της Αυστρίας την περασμένη σεζόν. Ο προπονητής των Αυστριακών έχρισε φαβορί τον ΠΑΟΚ, με τον Κιουμπάουερ να μην υπολογίζει τον Κόιτζεκ και τον Ναίβο.

Από πλευράς ΠΑΟΚ, ο Ραζβάν Λουτσέσκου βλέπει στο απουσιολόγιο τα ονόματα των Κιρίλ Ντεσπόντοφ και Κωνσαντίνου Θυμιάνη, οι οποίοι απουσιάζουν από την ευρωπαϊκή λίστα, στην οποία υπάρχει πολύ νέο «αίμα». Μπαταούλας, Μύθου, Μπάλντε και Χατσίδης βρίσκονται στην αποστολή του αγώνα και δείχνουν έτοιμοι να αρπάξουν την ευκαιρία από τα «μαλλιά».

Όσον αφορά την 11αδα που θα παρατάξει ο Ρουμάνος τεχνικός, δύο είναι τα ερωτηματικά, με τον Παβλένκα να ξεκινάει κάτω από τα δοκάρια, τους Μιχαηλίδη-Κεντζιόρα στα στόπερ και τον Μπάμπα στ΄αριστερά. Στα δεξιά υπάρχει το πρώτο δίλημμα, μεταξύ Σάστρε και Κένι, με τον δεύτερο να έχει περισσότερες πιθανότητες να κάνει το επίσημο ντεμπούτο του με την «ασπρόμαυρη» φανέλα.

Στα χαφ, ο Μεϊτέ θεωρείται ο «σίγουρος», με τον Καμαρά να έχει αρκετές πιθανότητες να τον πλαισιώσει, ενώ υπάρχει και η -πάντα αξιόπιστη- εναλλακτική του Οζντόεφ. Μπροστά τα πράγματα είναι «ξεκάθαρα», με τους Τάισον-Κωνσταντέλια-Ζίβκοβιτς να ξεκινάνε πίσω από τον Τσάλοβ.

Οι φίλοι του Δικεφάλου θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την «πρεμιέρα» του φετινού ΠΑΟΚ στο OPEN, το οποίο θα μεταδώσει τον αγώνα (20:30) απέναντι στη Βόλφσμπεργκερ.