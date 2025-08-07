Αποφασισμένη και σοβαρή για το πρώτο βήμα η ΑΕΚ - Τα σχέδια του Νίκολιτς

«Είναι ένα πολύ δύσκολο ματς. Πρέπει να είμαστε 100% συγκεντρωμένοι. Δεν κρίνεται τίποτα σήμερα, αλλά θέλω να επιστρέψουμε στην Αθήνα με ένα καλό αποτέλεσμα». Ο Μάρκο Νίκολιτς φρόντισε να στείλει το δικό του «μήνυμα» εν όψει της αποψινής μάχης με τον Άρη Λεμεσού....

Ο οποίος Άρης Λεμεσού, αποτελεί το δεύτερο εμπόδιο που καλείται να ξεπεράσει η ΑΕΚ σε αυτή την προκριματική διαδικασία του UEFA Conference League. Η πρώτη αναμέτρηση, θα διεξαχθεί αποψε στις 19:00 στο «Alphamega Stadium» και ο Δικέφαλος θέλει να κάνει το πρώτο βήμα με ένα θετικό αποτέλεσμα και να σφραγίσει την πρόκριση στα πλέι-οφ σε μια εβδομάδα απο σημερα, στη ρεβάνς της Αγιά Σοφιάς - ΟΠΑΠ Arena (Πέμπτη 14/8). Μέχρι να φτάσουμε εκεί ωστόσο, υπάρχει… δρόμος.

Ο Σέρβος τεχνικός της ΑΕΚ, όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό, δίνει πολύ μεγάλη σημασία στην αποψινή πρώτη αναμέτρηση με τον Άρη Λεμεσού και στην ταπεινότητα που θα πρέπει να έχει η ομάδα του για να αντιμετωπίσει με σεβασμό τον αντίπαλο.

«Όλα ξεκινάνε από 50-50. Είμαι υπέρμαχος αυτής της λογικής. Έχουμε τεράστιο σεβασμό στον αντίπαλο. Σας είπα ότι τις δύο τελευταίες σεζόν ο αντίπαλος ήταν μέσα στις δύο πρώτες θέσεις. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι και να εξελισσόμαστε με ταπεινότητα αφήνοντας το παρελθόν πίσω και να πορευτούμε προς τη δόξα», εξήγησε στη συνέντευξη Τύπου. Και παραδέχτηκε πως οι Κύπριοι είναι μια καλή και ποιοτική ομάδα και χρειάζονται προσοχή. Κάτι που άλλωστε φάνηκε και στα δυο ματς που έδωσαν με την Ακαδημίας Πούσκας όπου προκρίθηκαν με δυο νίκες.

Από εκεί και πέρα αγωνιστικά, ο Μάρκο Νίκολιτς δεν υπολογίζει για τα δυο προσεχή παιχνίδια με τον Άρη Λεμεσού στον Αντονί Μαρσιάλ ο οποίος αφαιρέθηκε από την ευρωπαϊκή λίστα για να προστεθεί σ' αυτή ο Λούκα Γιόβιτς ο οποίος όπως ήταν αναμενόμενο έμεινε στην Αθήνα και θα είναι διαθέσιμος στη ρεβάνς.

Την ίδια ώρα, πρέπει να θυμίσουμε πως χθες, προέκυψε το ξαφνικό πρόβλημα με τον Λάζαρο Ρότα που ένιωσε αδιαθεσία και δεν συμμετείχε στην τελευταία προπόνηση. Κάτι που σημαίνει, πως θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε την κατάσταση του σήμερα για να δούμε αν θα είναι διαθέσιμος. Αν δεν τα καταφέρει, ο Μάρκο Νίκολιτς θα αναγκαστεί να χρησιμοποιήσει στο δεξί άκρο της άμυνας ποδοσφαιριστή που δεν (θα) είναι η φυσική του θέση (βλέπε Πινέδα ή Βίντα για παράδειγμα), με δεδομένο πως έχει μείνει εκτός ευρωπαϊκής λίστας ο αναπληρωματικός δεξιός μπακ, Μόουζες Οντουμπάτζο.

Στις υπόλοιπες θέσεις, ο Στρακόσα θα είναι κάτω από τα δοκάρια, οι Μουκουντί-Φιλίπε Ρέλβας στα στόπερ, ενώ παίζετε η θέση αριστερά μεταξύ Πήλιου-Πενράις (έχουν δοκιμαστεί και οι δυο στις προπονήσεις). Στον άξονα, ο Μάνταλος θα έχει και πάλι τον ρόλο του deep lying playmaker, με τους Πινέδα-Περέιρα εσωτερικούς. Ο Ζίνι θα είναι σίγουρα ο ένας στη γραμμή κρούσης και από εκεί και πέρα ξεκινούν τα ερωτηματικά. Για τις άλλες δυο θέσεις, παίζουν δυνατά τέσσερις ποδοσφαιριστές: Μαρίν, Κοϊτά, Κουτέσα και Γκατσίνοβιτς. Ο Νίκολιτς έχει δοκιμάσει και τον Μαρίν και τον Κοϊτά στο δέκα ενώ ως παρτενέρ του Ζίνι δοκιμάστηκε και ο Κοϊτά και ο Κουτέσα. Μένει πλέον να δούμε τις τελικές αποφάσεις του προπονητή ο οποίος μην ξεχνάμε πως πέραν του πλάνου της αρχικής σύνθεσης το οποίο δουλεύει παρά πολύ, εξίσου πολύ δουλεύει στο μυαλό του και το πλάνο με το ποιοι θα έρθουν από τον πάγκο ως game changer να αλλάξουν τις ισορροπίες.