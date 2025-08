Όρισε τιμή πώλησης του Κόστιτς η Γιουβέντους

Ο Φίλιπ Κόστιτς αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν στην τουρκική Super Lig με τη Φενέρμπαχτσε (35 συμμετοχές, 2 γκολ - 9 ασίστ), ως δανεικός από τη Γιουβέντους με την οποία συμμετείχε στο Μουντιάλ Συλλόγων των ΗΠΑ, ενώ είχε αναδειχθεί MVP στο Europa League της σεζόν 2021-22, με τη φανέλα της Άιντραχτ Φρανκφούρτης.

Ο Ολυμπιακός είχε συνδεθεί μαζί του, όμως σημερινό δημοσίευμα επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα δεν είναι στις επιλογές του: «αξιολογεί προορισμούς σε Ιταλία, Γερμανία και Γαλλία (πχ η Μαρσέιγ) και αν δεν το βρει εκεί, θα μπορούσε να επιστρέψει στην Τουρκία. Απέρριψε, πάντως, το ενδεχόμενο να πάει στην Ελλάδα»!

Όσον αφορά τον 33χρονο διεθνή Σέρβο μπακ-χαφ τα ιταλικά ΜΜΕ αναφέρουν μεταξύ άλλων: «Προς το παρόν, δεν υπάρχουν προσφορές και ενδιαφερόμενοι σύλλογοι, επομένως είναι πιθανό η τιμή να μειωθεί. Ο Κόστιτς προπονείται και αντιμετωπίζει επαγγελματικά τις υποχρεώσεις του, αλλά γνωρίζει ότι θα αλλάξει περιβάλλον μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Το πρόβλημα είναι ο υψηλός μισθός του που πιθανότατα αποτρέπει άλλους συλλόγους από το να τον υπογράψουν. Δεν αποκλείεται να δοθεί ξανά δανεικός, αλλά αυτό δεν θα ήταν υπέρ της Γιουβέντους, καθώς το συμβόλαιό του λήγει το 2026».

Η διοίκηση της Γιουβέντους στοχεύει σε 100 εκατομμύρια έσοδα και ο Ντάμιεν Κόμολι καλείται να πουλήσει τους οκτώ παρακάτω παίκτες σε 20 μέρες!

❗️Juventus hope to raise €100m over the next 20 days from the following sales:



•Douglas Luiz €40m

•Vlahovic €25m

•Weah €18m

•Miretti €15m



The club are hoping for additional funds with the sales of: Rugani, Djalo, Arthur and Kostic. (@Gazzetta_it) pic.twitter.com/z1FgSzxPnR