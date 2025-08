ΑΕΚ: Χορηγική συνεργασία με τη Mitsopoulos – The Meat Family

Με ανακοίνωση που εξέδωσε η ΠΑΕ ΑΕΚ γνωστοποίησε την έναρξη της συνεργασίας της με την εταιρεία Mitsopoulos – The Meat Family, η οποία και θα αποτελέσει Επίσημο Προμηθευτή της ομάδας για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ:

Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με την εταιρεία Mitsopoulos – The Meat Family, η οποία και θα αποτελέσει Επίσημο Προμηθευτή της ομάδας μας για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.



Η Mitsopoulos – The Meat Family δραστηριοποιείται για περισσότερα από 60 χρόνια στο χώρο του κρέατος με όραμα την παραγωγή ελληνικού χοιρινού και βόειου κρέατος υψηλής ποιότητας και δημιουργεί προϊόντα που στηρίζουν τη σωστή διατροφή και τον υγιεινό τρόπο ζωής, πάντα με σεβασμό στον άνθρωπο και στο περιβάλλον. Η γκάμα της εταιρείας καλύπτει τις ανάγκες του λιανεμπορίου, της μαζικής εστίασης και των εξαγωγών σε περισσότερες από 15 χώρες.



Στα πλαίσια της ανακοίνωσης της συνεργασίας, ο κ. Αναστάσιος Μητσόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Mitsopoulos, δήλωσε: «Στηρίζουμε ενεργά τον αθλητισμό γιατί πιστεύουμε στη δύναμη που έχει να εμπνέει, να ενώνει και να προάγει έναν υγιή τρόπο ζωής, αξίες που βρίσκονται στον πυρήνα της φιλοσοφίας μας. Είμαστε υπερήφανοι που γινόμαστε μέρος της οικογένειας της ΑΕΚ, προσφέροντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που καλύπτουν τις καθημερινές διατροφικές ανάγκες των αθλητών. Η συνεργασία μας αυτή αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της δέσμευσής μας στην ενίσχυση του ελληνικού αθλητισμού και της σωστής διατροφής».



Ο Εμπορικός Διευθυντής της ΠΑΕ ΑΕΚ κ. Νίκος Καραούζας δήλωσε: «Ευχαριστούμε τα στελέχη και την διοίκηση της Mitsopoulos – The Meat Family για την εμπιστοσύνη στη χορηγική μας πλατφόρμα. Μέσω της συνεργασία μας καλύπτουμε απόλυτα όλες τις διατροφικές ανάγκες των αθλητών μας».