«Θωρακίζει» τον άξονα με συμπαίκτη του Τζόλη η Μίλαν!

Η Μίλαν σκοπεύει να αλλάξει πολλά στο ρόστερ της, ώστε να δημιουργήσει ξανά μία απόλυτα ανταγωνιστική ομάδα υπό τις οδηγίες του Μαξιμιλιάνο Αλέγκρι. Στο πλαίσιο αυτό, είναι έτοιμη να ολοκληρώσει μία πολύ σημαντική μεταγραφή, έχοντας συμφωνήσει με την Κλαμπ Μπριζ του Χρήστου Τζόλη για την αγορά του Άρντον Γιασάρι.

Ο 24χρονος διεθνής Ελβετός κεντρικός μέσος έχει πάρει το «πράσινο φως» για να ταξιδέψει στο Μιλάνο και να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στους επτάκις πρωταθλητές Ευρώπης, με το συνολικό κόστος της μεταγραφής να φτάνει τα 39 εκατομμύρια ευρώ, όπως έγραψε χαρακτηριστικά ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο. Νωρίτερα, έπαιζε στη Λουκέρνη.

🚨❤️🖤 BREAKING: AC Milan agree deal to sign Ardon Jashari from Club Brugge, here we go!



Brugge have just accepted final bid in paper for €39m package and authorized Ardon for medical



After long negotiations, deal done as Jashari only wanted to join Milan project since June. pic.twitter.com/eSBtk7sl5z