Σενάρια από Ουκρανία για Γιάρεμτσουκ

Το ουκρανικό «112.ua/en» αποκαλύπτει ότι γερμανικοί σύλλογοι «σκανάρουν» τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ και ότι «Bild» τον συγκαταλέγει στις περιπτώσεις επιθετικών που θα μπορούσαν να αγωνιστούν φέτος στην Bundesliga. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Λειψία που ετοιμάζεται να πουλήσει στην αγγλική Premier League τον Μπέντζαμιν Σέσκο.

Ο Ουκρανός σέντερ φορ έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό έως το 2028 και στα 30 του αριθμεί 103 γκολ και 36 ασίστ σε 363 εμφανίσεις. Οι παραστάσεις του είναι γεμάτες, καθώς έχει αγωνιστεί σε Ντιναμό Κιέβου, Γάνδη, Κλαμπ Μπριζ, Μπενφίκα και Βαλένθια, προτού αφιχθεί στον Πειραιά τον περσινό Ιούλιο ως «back up» του Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Πέρα από τα ΜΜΕ, οπαδική σελίδα που ασχολείται με τα νέα της Σαχτάρ, αντίπαλο του Παναθηναϊκού στον 3ο γύρο του Europa League, προτείνει στον προπονητή της, Αρντά Τουράν, τον 30χρονο άσο λόγω των αλλεπάλληλων τραυματισμών στη γραμμή κρούσης!

As Arda Turan considers Eguinaldo a winger as well as a striker, Traore keeps getting injured and Elias is wasteful with chances (though I am convinced he will improve with time), signing a striker should be our number 1 priority. Ideally someone experienced like Roman Yaremchuk