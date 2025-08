Απίστευτο: Η Νιούκαστλ ξέχασε παίκτη της στην Σεούλ!

Ούτε σε ερασιτεχνικά σωματεία δεν συμβαίνουν αυτό που συνέβη στην επιστροφή της Νιούκαστλ από την Σεούλ.

Οι Άγγλοι ξέχασαν να… μετρηθούν στο αεροπλάνο της επιστροφής, με αποτέλεσμα να αφήσουν στην Κορέα τον Μάτ Τάργκετ!

Ο αριστερός μπακ δεν επιβιβάστηκε ποτέ στο αεροπλάνο, με αποτέλεσμα να μείνει στην Σεούλ, κάτι που προσωρινά προκάλεσε πανικό κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Τελικά, ο Τάργκετ είναι καλά στην υγεία του και ετοιμάζεται να επιστρέψει μόνος του με άλλη πτήση, αλλά και να δώσει τις εξηγήσεις για το πως κατάφερε να χάσει την πτήση.

