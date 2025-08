Ρομάνο: «Επίσημη πρόταση του ΠΑΟΚ στην Κρουζ Αζούλ για τον Γιακουμάκη»

Ο έγκυρος Ιταλός ρεπόρτερ σημείωσε σε ανάρτησή του πως ο Δικέφαλος κατέθεσε επίσημη πρόταση στην Κρουζ Αζούλ για την απόκτηση του Έλληνα επιθετικού, τονίζοντας πως οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη.

Οι Θεσσαλονικείς κινούνται για την ενίσχυση της γραμμής κρούσης και προχωρούν αποφασιστικά για να ολοκληρώσουν την απόκτησή του (σ.σ. υπό καθεστώς δανεισμού), επιδιώκοντας τον ποδοσφαιρικό επαναπατρισμό του 30χρονου φορ.

Από την πλευρά του, ο Γιακουμάκης εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο επιστροφής του στην Ελλάδα, έχοντας ήδη δώσει το «πράσινο φως» στον ΠΑΟΚ.

🚨🇬🇷 Greek side PAOK sent an official bid to Cruz Azul for Giakoumakis, talks are underway. pic.twitter.com/BCk8T651ZW