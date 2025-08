Πλήγμα για τη Σαχτάρ σύμφωνα με τους Ουκρανούς: «Χωρίς Κέβιν κόντρα στον Παναθηναϊκό»

Μεγάλο πλήγμα για την Σαχτάρ, καθώς ο Κέβιν, ο καλύτερος παίκτης των Ουκρανών, ο οποίος σκόραρε τρεις φορές στα δύο ματς με τη Μπεσίκτας, θα απουσιάζει από την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ!

Ο Βραζιλιάνος σταρ είχε τραυματιστεί στη ρεβάνς με τη Μπεσίκτας και απουσίαζε και από το πρόσφατο ματς πρωταθλήματος και Μέσο από την Ουκρανία αναφέρει πως θα χάσει και το ματς με το Τριφύλλι.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το σάιτ «112», ο Κέβιν έχει υποστεί μυϊκό τραυματισμό και είναι άγνωστο ακόμη το πότε θα επιστρέψει στη δράση, ενώ η Σαχτάρ δεν έχει βγάλει κάτι επίσημα.

Πάντως, στο βίντεο και τις φωτογραφίες της αναχώρησης για το ταξίδι στην Αθήνα, που ανέβασε η Σαχτάρ στα social media, o Κέβιν δεν φαίνεται πουθενά και μένει να φανεί επίσημα αν θα είναι εντός αποστολής ή όλο αυτό είναι ένα επικοινωνιακό κόλπο των Ουκρανών.

From Ukraine 🇺🇦🚌🇵🇱✈️🇬🇷 to Greece.



🧡 The journey for the @EuropaLeague match has begun! 🙌



⚒️ #Shakhtar #PanathinaikosShakhtar #UEL



pic.twitter.com/zKntHzIyxf