Οπαδοί στην Λιθουανία πέταξαν βαλίτσες στο γήπεδο ζητώντας από τον προπονητή να παραιτηθεί! (vid)

Η ομάδα από το Βίλνιους βρίσκεται στην 7η θέση, σε πρωτάθλημα 10 ομάδων και πριν την αναμέτρηση με την Ζαλγκίρις Κάουνας, οι οπαδοί της έριξαν βαλίτσες στον αγωνιστικό χώρο, ζητώντας από τον προπονητή να παραιτηθεί.

Το παιχνίδι διακόπηκε για λίγα λεπτά, με τον προπονητή της Ζαλγκίρις Βίλνιους, να χειροκροτεί ειρωνικά τους οπαδούς, ενώ μετά από αυτήν την πρωτότυπη διαμαρτυρία το παιχνίδι συνεχίστηκε κανονικά.

Žalgiris fans threw suitcases onto the pitch at the start of the match – a demand for the coach to step down 👀#football #ultras #zalgiris #lithuanianfootball pic.twitter.com/0MoAtDbytz