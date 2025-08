MARCA: «Ο Γιόβιτς ταξιδεύει στην Ελλάδα για να υπογράψει στην ΑΕΚ» - Για οριστική συμφωνία μέχρι το 2027 γράφει ο Ρομάνο!

Ρεπορτάζ επί της ουσίας που δίνουν συνέχεια σε όσα... προανήγγειλε νωρίτερα η Mozzart, η οποία έκανε την αποκάλυψη πως απομένουν μόνο οι επίσημες ανακοινώσεις για την έναρξη της συνεργασίας του Σέρβου επιθετικού με την Ένωση.

Η εξέλιξη στο παραπάνω ρεπορτάζ έρχεται από την MARCA η οποία τονίζει πως ο Λούκα Γιόβιτς βρίσκεται στο αεροπλάνο, με προορισμό την Αθήνα, ώστε να υπογράψει στην ΑΕΚ. Αυτό γράφει η μαδριλένικη εφημερίδα Marca, που, στην ηλεκτρονική της έκδοση, έχει πρώτο θέμα τις εξελίξεις με τον Σέρβο φορ.

Τις πληροφορίες τις MARCA έρχεται να επιβεβαιώσει και ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο που μιλά για οριστική συμφωνία μέχρι το 2027 με τον παίκτη ο οποίος αναμένεται σήμερα στην Αθήνα.

🚨🇬🇷 Luka Jović to AEK Athens, here we go! Deal in place until June 2027, all agreed.



Jović arrives today in Athens, wanted by director Ribalta — all done as @Marca reports.



It was never a done deal or even close with Oviedo despite reports. ❌ pic.twitter.com/VYzWezFAGQ