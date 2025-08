Τότεναμ: Μεγάλη ανησυχία για Μάντισον…

Σε αναμμένα κάρβουνα βρίσκονται όλοι στην Τότεναμ περιμένοντας το ιατρικό ανακοινωθέν για την κατάσταση του Τζέιμς Μάντισον. Ο Άγγλος μέσος που έχασε αρκετούς μήνες πέρσι με πρόβλημα στο γόνατο, αποχώρησε με φορείο από την φιλική αναμέτρηση.

Σε μία ανύποπτη στιγμή και σε μία προσπάθεια του να κερδίσει μία κόντρα, ο Μάντισον έπεσε στο έδαφος, βάζοντας τα χέρια στο κεφάλι του, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει με φορείο, δίχως ακόμα να έχει γίνει γνωστό το ακριβές πρόβλημα τραυματισμού του.

HEARTBREAK for James Maddison, who is forced off the pitch on a stretcher after just returning from injury for Spurs 🤕



Get well soon James ❤️ pic.twitter.com/r1JcVcKtSn