Ο Κριστιάνο Ρονάλντο προσπαθεί να πείσει τον Μπρούνο Φερνάντες για την Αλ Νασρ!

Όπως αναφέρει ο Νικολό Σίρα, τόσο ο Κριστιάνο Ρονάλντο, όσο και ο νέος προπονητής της Αλ Νασρ, Ζόρζε Ζέσους, βρίσκονται σε επαφή με τον Μπρούνο Φερνάντες, προσπαθώντας να πείσουν τον αρχηγό της Γιουνάιτεντ να μετακομίσει στην Σαουδική Αραβία.

Ο Φερνάντες στην διάρκεια της φετινής μεταγραφική περιόδου είχε δεχθεί μυθική πρόταση από την Αλ Χιλάλ, όμως απέρριψε τα πετροδόλαρα των Σαουδαράβων για να παραμείνει στην Γιουνάιτεντ.

