Η Λίβερπουλ παρουσίασε τις νέες φανέλες της (pics)

Οι Φαν Ντάικ, Mοχάμεντ Σαλάχ, Κέρτις Τζόουνς και Σέρι Χόλαντ, συμμετέχουν σε ένα βίντεο παρουσίασης εμπνευσμένο από την Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων, μαζί με μεγάλες προσωπικότητες του συλλόγου, όπως οι Σερ Κένι Νταλγκλίς, Ίαν Ρας, Τζονς Μπαρνς, Ρόμπι Φάουλερ και Τζέιμι Κάραχερ.

Παράλληλα, ανακοινώθηκαν τα νούμερα των νέων παικτών της ομάδας του Άρνε Σλοτ. Ο Φλόριαν Βιρτς θα φοράει το νούμερο “7”, ο Μίλος Κέρκεζ το “6”, ο Ούγκο Εκιτικέ το “22”, ο Γκιόργκι Μαμαρντασβίλι το “25” και ο Τζέρεμι Φρίμπονγκ το “30”.

Η φανέλα για τους εντός έδρας αγώνες έχει καθαρό κόκκινο χρώμα, με λευκές τρεις ρίγες της adidas στα μανίκια και μοντέρνο γιακά.

Ενώ η φανέλα για τα εκτός έδρας παιχνίδια είναι μια αναφορά στις κλασικές φανέλες της Λίβερπουλ, με υπόλευκο φόντο και έντονες μαύρες και κόκκινες λεπτομέρειες.

