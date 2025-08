«Τέλος» από την Σίτι μετά από 13 χρόνια ο Τσίκι Μπεγκιριστάιν

Ο Τσίκι Μπεγκιριστάιν συνέδεσε το όνομά του με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Μάντσεστερ Σίτι, όμως μετά από 13 χρόνια θητείας στους «Πολίτες», ο Ισπανός έλυσε την συνεργασία του με την Αγγλική ομάδα, με τον Ούγκο Βιάνα να τον διαδέχεται στην θέση του Αθλητικού Διευθυντή.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της Σίτι:



«Τον Οκτώβριο του 2024 ανακοίνωσε ότι θα αποχωρούσε από την Σίτι κι ότι ο Ούγκο Βιάνα θα αναλάμβανε τον ρόλο πλήρους απασχόλησης αυτό το καλοκαίρι και τώρα ήρθε η ώρα για τον Τσίκι Μπεγκιριστάιν να αποχωρήσει από τη Σίτι. Ο Μπεγκιριστάιν εντάχθηκε στον σύλλογο το 2012 και συνέβαλε σημαντικά στην αξιοσημείωτη περίοδο γεμάτη τρόπαια για τη Σίτι. Πράγματι, υπό την επίβλεψη του Τσίκι, η Σίτι έχει κερδίσει 21 σημαντικά τρόπαια, συμπεριλαμβανομένων επτά τίτλων Premier League, δύο FA Cup, ενός Champions League, ενός FIFA Club World Cup κι ενός UEFA Super Cup.



Τα τεράστια επιτεύγματά του κατά τη διάρκεια της θητείας του στο ‘Etihad Stadium’ θα γιορταστούν με μια σειρά εκδηλώσεων προς τιμήν του γύρω από το ντέρμπι του Μάντσεστερ.Ο πρώην διεθνής παίκτης της Ισπανίας θα είναι ο ειδικός καλεσμένος στον αγώνα εναντίον της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στις 14 Σεπτεμβρίου και θα είναι μια ευκαιρία να αποτίσουμε φόρο τιμής στην αφοσίωση, τη σκληρή δουλειά και τις οραματιστικές του ικανότητες στην αγορά μεταγραφών.



Τα City Studios θα κυκλοφορήσουν επίσης μια ταινία μεγάλου μήκους – A Farewell To Txiki – που θα παρουσιάζει το προφίλ ενός λαμπρού παίκτη που εξελίχθηκε σε έναν από τους μεγαλύτερους διευθυντές ποδοσφαίρου που έχει δει ποτέ το άθλημα.

Μιλήσαμε με συναδέλφους, φίλους και συγγενείς για να μάθουμε τη γνώμη τους για το τι τον έκανε τόσο επιτυχημένο και γιατί χαίρει τόσο μεγάλης εκτίμησης.



Όλοι στη Μάντσεστερ Σίτι θα ήθελαν να ευχαριστήσουν τον Τσίκι για όλα όσα πέτυχε κατά τη διάρκεια της θητείας του στον σύλλογο και ανυπομονούμε να αποτίσουμε φόρο τιμής για την εξαιρετική συμβολή του τον Σεπτέμβριο».

