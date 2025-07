Οι ημερομηνίες και ο τόπος διεξαγωγής των αναμετρήσεων του Παναθηναϊκού με την Σαχτάρ

Το πρώτο ματς των δύο ομάδων θα διεξαχθεί στις 7 Αυγούστου στο ΟΑΚΑ, ενώ η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για τις 14 Αυγούστου, με την Σαχτάρ να ενημερώνει ότι θα έχει ως έδρα την Κρακοβία.

Έτσι, ο επαναληπτικός του Παναθηναϊκού με τους Ουκρανούς, θα γίνει στην Πολωνία και συγκεκριμένα στο Χένρικ Ρέιμαν της Κρακοβίας, που μπορεί να φιλοξενήσει 33.326 θεατές.

🧡 Our next @EuropaLeague opponents are Greek side Panathinaikos 🇬🇷



📆 August 7 📍 Athens



📆 August 14 📍 Kraków



❗️ Ticket sale information for the matches will be announced soon at https://t.co/R61xEiQzqw.#Shakhtar #UEL #PanathinaikosShakhtar #ShakhtarPanathinaikos pic.twitter.com/tneDf2Sqig