Ολοκληρώθηκε το «παζλ» των Play Off - Οι πιθανοί αντίπαλοι ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκού σε Europa και Conference League

Ο Δικέφαλος μετρά αντίστροφα για τους αγώνες με την Βόλφσμπεργκερ, με τον πρώτο αγώνα να γίνεται στις 7 Αυγούστου (20:30) στην Τούμπα, ενώ ο επαναληπτικός στις 14 του ίδιου μήνα (20:00) στο Κλάγκενφουρτ.

Λίγα 24ωρα νωρίτερα και συγκεκριμένα την προσεχή Δευτέρα (4/8 14:00), οι Θεσσαλονικείς θα μπουν στην κλήρωση τόσο του Εuropa όσο και του Conference League.

Στο ευτυχές σενάριο, σε περίπτωση πρόκρισης επί των Κυπελλούχων Αυστρίας δηλαδή, ο ΠΑΟΚ θα κληθεί να αντιμετωπίσει μία εκ των 12 αντιπάλων που θα βρεθούν στους ανίσχυρους της κλήρωσης.

Οι Σίγμα Όλομουτς, Αμπερντίν, Γκενκ και Σαμσουνσπόρ ήταν γνωστό εδώ και αρκετές μέρες ότι θα βρεθούν στους ανίσχυρους, ενώ εκεί θα βρεθούν και οι νικητές των ζευγαριών, Χάκεν, Μπραν, Ριέκα - Σέλμπουρν, RFS - Κουόπιο, Λίνκολν - Νόα και Ζρίνσκι Μόσταρ - Μπρέινταμπλικ. Επιπλέον, στους πιθανούς αντιπάλους του ΠΑΟΚ συγκαταλέγονται οι ηττημένοι των ζευγαριών, Καϊράτ Αλμάτι - Σλόβαν Μπρατισλάβας, Σκεντίγια - Καραμπάγκ, αλλά και ο ηττημένος του Πάφος - Δυναμό Κιέβου.

Αναλυτικά οι 12 πιθανοί αντίπαλοι του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού στα Play Off του Europa League:

Στο σενάριο του αποκλεισμού από τους Κυπελλούχους Αυστρίας, οι πιθανοί αντίπαλοι στην κλήρωση του Conference League είναι 17, εκ των οποίων οι 13 είναι ζευγάρια, ενώ στην κλήρωση θα τοποθετηθούν και οι «επικίνδυνες» Φιορεντίνα, Ράγιο, Κρίσταλ Πάλας και Μάιντζ.

Αναλυτικά οι 17 πιθανοί αντίπαλοι του ΠΑΟΚ στα Play Off του Conference League:

Οι πιθανοί αντίπαλοι του Παναθηναϊκού στα Play Off του Conference League:

🚨 SEEDINGS are set for the Europa League Play-offs Draw!



📈 Seeded on the LEFT side!

📉 Unseeded on the RIGHT side!



⏰ Draw will be made on Monday! pic.twitter.com/woPshXLtvh