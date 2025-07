Τσιριβέγια: «Τα δώσαμε όλα, ενωμένοι θα ανακάμψουμε»

Ο Ισπανός μέσος ήταν εκ των διακριθέντων των πρασίνων στη ρεβάνς με τους Σκωτσέζους, ωστόσο το Τριφύλλι γνώρισε τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του Champions League.

Με ανάρτησή του στο Twitter το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού έστειλε το μήνυμά του για τη συνέχεια: «Τα δώσαμε όλα, αλλά δεν τα καταφέραμε. Θα ανακάμψουμε ενωμένοι. Σας ευχαριστούμε για την καταπληκτική ατμόσφαιρ».

We gave it our all but came up short. We will bounce back together. Thank you for the amazing atmosphere ☘️ pic.twitter.com/QfqzA6XUTj