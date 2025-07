Η Τσέλσι ενημέρωσε 17 ποδοσφαιριστές ότι είναι διαθέσιμοι για μεταγραφή

Όπως αναφέρει ο Νικολό Σίρα, οι «μπλε» του Λονδίνου έχουν ενημερώσει 17 ποδοσφαιριστές τους, ότι μπορούν να αποχωρήσουν είτε με μεταγραφή, είτε με δανεισμό καθώς δεν βρίσκονται στα πλάνα του Έντζο Μαρέσκα.

Η λίστα των υπό παραχώρηση ποδοσφαιριστών περιλαμβάνει τους: Βέιγκα, Ντισασί, Σαρ, Μπαντιασίλ, Αλσεμίνο, Τσίλγουελ, Γκίλκριστ, Ογκοτσούκβου, Τσουκουεμέκα, Ντιούσμπερι-Χολ, Πάεζ, Στέρλινγκ, Τζάκσον, Ενκουνκού, Μπρόγια, Γκουϊού και Φοφανά!

Several #Chelsea’s players are not in Enzo #Maresca’s Plans and are ready to leave (loan or permanent deal):

- Veiga

- Disasi

- Sarr

- Badiashile

- Anselmino

- Chilwell

- Gilchrist

- Ugochukwu

- Chukwuemeka

- Dewsbury-Hall

- Paez

- Sterling

- Jackson

- Nkunku

- Broja

- Guiu

-…