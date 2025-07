Χάος στο Βελιγράδι: Άγριο ξύλο οπαδών του Ερυθρού Αστέρα με την αστυνομία! (vids)

Σύμφωνα με όσα προκύπτουν από σερβικά ΜΜΕ, λίγο πριν την έναρξη του αγώνα, οπαδοί των «ερυθρόλευκων» του Βελιγραδίου εξαπέλυσαν σφοδρή επίθεση σε αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν έξω από το γήπεδο.

Από τα video που κυκλοφορούν φαίνεται η σφοδρότητα της επίθεσης των οπαδών του Ερυθρού Αστέρα, αφού έπεσε άγριο ξύλο, με την αστυνομία να κάνει χρήση χημικών για να διαλύσει το εξαγριωμένο πλήθος.

29.07.2025, FK Crvena Zvezda🇷🇸 - Lincoln Red Imps FC🇬🇮, Delije fight with 1312 before match, click for more here: https://t.co/xaqymQFKxc



All in one place. Tap to download.

🔗 https://t.co/FXnrFRpzhv pic.twitter.com/nzGQt2I9F0