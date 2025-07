Τζίμας-Κωστούλας αποκαλύφθηκαν και πρoσέφεραν πολύ γέλιο! (vid)

Εκτός γηπέδου η χημεία των Στέφανου Τζίμα και Μπάμπη Κωστούλα ξεχειλίζει, κάνοντας πολλούς να ανυπομονούν για τη συνύπαρξή τους εντός των τεσσάρων γραμμών.

Μέσα από ένα «χορταστικό» βίντεο δέκα λεπτών, οι Έλληνες διεθνείς επιθετικοί ξεδιπλώνουν τις επικοινωνιακές... αρετές τους, αποκαλύπτουν τα είδωλά τους, τι τους αρέσει στην Ελλάδα και στις πρώτες τους ημέρες στο Μπράιτον, ενώ ένα έντομο... βάλθηκε να αποσυντονίσει τον πρώην ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού.

Πατώντας το «Play» στην ακόλουθη ανάρτηση της Μπράιτον, μπορείτε να απολαύσετε το ενδιαφέρον Q&A με τον Στέφανο Τζίμα και τον Μπάμπη Κωστούλα:

You asked... they delivered! 🤝



Our Greek duo took some time during pre-season to answer your best questions! 👀🇬🇷