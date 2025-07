«Κλείνει» παίκτη 40 εκατομμυρίων ο Μαρινάκης για την Νότιγχαμ!

Έτοιμος να κάνει την πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της Νότιγχαμ Φόρεστ είναι ο Βαγγέλης Μαρινάκης που έχει φτάσει σε προφορική συμφωνία με την Μπολόνια για την απόκτηση του Ντα Εντόι.

Ο Ελβετός εξτρέμ, ο οποίος βρέθηκε στο στόχαστρο και της Νάπολι είναι έτοιμος να ταξιδέψει για ιατρικά στο νησί, αφού οι σύλλογοι έχουν έρθει σε κατ’ αρχήν συμφωνία σε ένα πάγιο ποσό 40 εκατομμυρίων ευρώ, που θα αυξηθεί με διάφορα μπόνους στόχων.

