Τους έπιασε τσακωτούς: Έκανε και πάλι το θαύμα της η kiss cam σε συναυλία των Coldplay!

Αν είναι να πας σε συναυλία των Coldplay, ειδικά στα VIP, καλό θα είναι να μην έχεις κρυμμένα μυστικά. Η περίφημη Kiss cam που έπιασε τσακωτούς και αποκάλυψε την εξωσυζυγική σχέση του Άντι Μπάιρον και της Κρίστιν Κάμποτ σε μία ιστορία που έγινε παγκόσμιο viral έκανε και πάλι το θαύμα της. Μόνο που αυτή τη φορά δεν έβγαλε… λαβράκι.

Ο Λιονέλ Μέσι πήγε στο Hard Rock Stadium με την σύζυγο και τα παιδιά τους για να απολαύσουν την τελευταία συναυλία των Coldplay επί αμερικανικού εδάφους και η kiss cam τους εντόπισε κάπου στα επίσημα.

Η κάμερα στράφηκε κάποια στιγμή στο διάσημο ζευγάρι, που απλώς χαμογέλασαν και χαιρέτισαν τον κόσμο, χωρίς ωστόσο να φιληθούν δημόσια, όπως ζητάει η kiss cam.

Coldplay x Messi



No words, no interviews — just greatness.#Messi #Coldplay #GOAT #InterMiami #ASkyFullOfStars pic.twitter.com/zjm8HKZRWD