Ντοναρούμα: Πρόταση-μαμούθ από Γαλατά, στο «ραντάρ» και της Μάντσεστερ Σίτι

Όπως μεταδίδει ο έγκριτος Αλφρέντο Πεντουλά, οι Παριζιάνοι εξετάζουν ήδη εναλλακτικές επιλογές κάτω από τα δοκάρια, με τον Λούκας Σέβαλιε της Λιλ να είναι στην κορυφή της λίστας — ένας τερματοφύλακας με εκτιμώμενη αξία περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ.

Την ίδια στιγμή, ο Ιταλός πορτιέρε προσελκύει το ενδιαφέρον αρκετών συλλόγων. Η Γαλατάσαραϊ, αφότου ξεκαθάρισε την υπόθεση Οσιμέν, έκανε μια ιδιαίτερα δελεαστική οικονομική πρόταση στον Ντοναρούμα και φέρεται έτοιμη να διαπραγματευτεί με την Παρί για την απόκτησή του. Αν και ο ίδιος εκτιμά τη δυναμική της τουρκικής ομάδας, φαίνεται διατεθειμένος να περιμένει μια πρόταση που να ανταποκρίνεται καλύτερα στις φιλοδοξίες του.

Παρακολουθεί στενά και η Μάντσεστερ Σίτι

Στο μεταξύ, η Μάντσεστερ Σίτι έχει στραμμένο το βλέμμα της στον διεθνή Ιταλό, παρότι έχει ήδη συμφωνήσει για την επιστροφή του Τζέιμς Τράφορντ από την Μπέρνλι. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Πεπ Γκουαρδιόλα δείχνει προσωπικό ενδιαφέρον για την υπόθεση Ντοναρούμα και έχει ζητήσει να ενημερώνεται διαρκώς για τις εξελίξεις γύρω από το όνομά του.

Esclusiva: il #Galatasaray ha fatto una grande offerta a Gigio #Donnarumma, ma è uno sbocco non semplice. Il portiere vuole aspettare. Ancora un tentativo rinnovo PSG, tuttavia oggi c’è distanza. Il #ManchesterCity attento alla finestra, in vista della scadenza e in caso di… https://t.co/V5uBB5IOsm