Συμφωνία της Νιούκαστλ με Σέσκο - Μένει το «ναι» της Λειψίας!

Όπως αναφέρει ο Νικολό Σκίρα, οι «καρακάξες» έχουν έρθει σε προφορική συμφωνία με τον Σλοβένο επιθετικό για συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας και πλέον απομένει το «ναι» της Λειψίας για να ολοκληρωθεί το deal.

Η Νιούκαστλ προσφέρει στην γερμανική ομάδα 70 εκατ. ευρώ και πιέζει για την απάντηση της Λειψίας, θέλοντας να ολοκληρώσει άμεσα την μεταγραφή του Μπέντζαμιν Σέσκο.

Ο 22χρονος επιθετικός, επί της ουσίας θα αποτελέσει τον αντικαταστάτη του Αλεξάντερ Ίσακ, αφού ο Σουηδός επιθετικός πιέζει τη Νιούκαστλ για να πάρει μεταγραφή στην Λίβερπουλ.

Benjamin #Sesko has an agreement in principle with #Newcastle for a contract until 2030. #NUFC are now working to reach a deal with #Leipzig. #transfers https://t.co/RJw96hKh06