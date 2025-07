Γύρισε ο τροχός: Οπαδοί της Γιουνάιτεντ αποθέωσαν τον Χάρι Μαγκουάιρ (vid)

Απίστευτο κι όμως αληθινό! Ο Χάρι Μαγκουάιρ, ο οποίος έχει ακούσει τα... πάντα από οπαδούς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, τελικά αποθεώθηκε.

Ο Άγγλος στόπερ μετά από αρκετό «γιουχάρισμα» τις τελευταίες σεζόν, χειροκροτήθηκε από τους φίλους των «κόκκινων διαβόλων», οι οποίοι παράλληλα φώναζαν και το όνομά του στο φιλικό με την Γουέστ Χαμ, δείχνοντας πως... γύρισε τελικά ο τροχός και οι Άγγλοι σιγά-σιγά εκτιμούν την προσπάθεια του 32χρονου πλέον κεντρικού αμυντικού.

from getting booed a couple seasons ago to everyone chanting his name, couldn’t be more happy for maguire ❤️ pic.twitter.com/mbsT9NkI0A