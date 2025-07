Ανακοίνωσε τον Έμερσον Ρογιάλ η Φλαμένγκο

Η Φλαμένγκο ήρθε σε συμφωνία με την Μίλαν για την αγορά του 26χρονου Βραζιλιάνου μπακ, καταβάλλοντας το ποσό των 9 εκατ. ευρώ, με τον Έμερσον Ρογιάλ να βάζει την υπογραφή του σε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας.

Τα ξημερώματα της Κυριακής, η βραζιλιάνικη ομάδα ανακοίνωσε την απόκτηση του Βραζιλιάνου μπακ, με τον Έμερσον να ποζάρει κρατώντας την φανέλα της Φλαμένγκο μαζί με τον Ζοσέ Μπότο.

Welcome to Flamengo, Emerson Royal! Our Black Panther ❤️🖤 pic.twitter.com/v6WzrJUCJJ