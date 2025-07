Ανακοίνωσε Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς η Νάπολι

Οι «Παρτενοπέι» κατέβαλαν στην Τορίνο το ποσό των 22 εκατ. ευρώ, αποκτώντας τα δικαιώματα του 28χρονου τερματοφύλακα, που έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας.

Ο Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς την σεζόν που ολοκληρώθηκε κατέγραψε 39 εμφανίσεις με την φανέλα της Τορίνο, ενώ έχει καταγράψει και 19 εμφανίσεις υπερασπιζόμενος την εστία της Σερβίας.

