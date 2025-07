Ατρόμητος: Φινλανδική ενίσχυση στα αριστερά

Φινλναδική ενίσχυση στην αριστερή πτέρυγα των Περιστεριωτών με έναν ποδοσφαιριστή που μετράει 71 συμμετοχές στην εθνική του ομάδα και παρουσία σε κλαμπ όπως η Γκενκ, η Μπρεστ και προ διετίας η Σάλκε.

Όπως αναφέρουν στην Φινλανδία, ο 31χρονος αριστερός μπακ Γέρε Ούρονεν έχει περάσει από ιατρικές εξετάσεις και είναι έτοιμος να γίνει παίκτης του Ατρομήτου.

Ο έμπειρος ακραίος δεσμεύεται με συμβόλαιο έως τον Δεκέμβριο του 2026 με την ΑΪΚ Στοκχόλμης, με την οποία μετράει ήδη 8 συμμετοχές στο τρέχον πρωτάθλημα.

🇫🇮✅ Jere Uronen now leaving AIK Fotboll & Allsvenskan in order to sign with… Atromitos Football Club!

🇬🇷🏥 The left back has already completed his medical tests this morning. #mercato pic.twitter.com/CEFUbgkSjC