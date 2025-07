Σπουδαία διάκριση: Στους 100 κορυφαίους παίκτες παγκοσμίως ο Παυλίδης σύμφωνα με τη Marca!

Η εντυπωσιακή του παρουσία τη φετινή χρονιά με τη φανέλα της Μπενφίκα δεν πέρασε απαρατήρητη. Ο Έλληνας διεθνής επιθετικός σημείωσε 30 γκολ και μοίρασε 13 ασίστ σε 57 επίσημα παιχνίδια, κατακτώντας τη δεύτερη θέση στον πίνακα των σκόρερ του πορτογαλικού πρωταθλήματος, πίσω μόνο από τον Βίκτορ Γιόκερες.

Η εκπληκτική του απόδοση οδήγησε τη Marca να τον κατατάξει στην 83η θέση της λίστας, αφήνοντας πίσω του πιο «λαμπερά» ονόματα, όπως ο Ούγκο Εκιτίκε, που αποκτήθηκε από τη Λίβερπουλ έναντι 95 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο Παυλίδης, που βρίσκεται πια στο στόχαστρο αρκετών μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων, δείχνει να κερδίζει σταθερά τη θέση που του αξίζει στο διεθνές ποδοσφαιρικό στερέωμα.

𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Full list of MARCA's 100 Best Players, as awarded by MARCA.



This decision was made by an international jury of 133 members, including journalists from the newspaper and correspondents from other Spanish and international media outlets. 🌟🔴



More 👇 pic.twitter.com/YU72Pjgvij