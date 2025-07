O Νεϊμάρ άνοιξε διάλογο με οπαδό της Σάντος (vid)

Ο 33χρονος, ο οποίος διάγει μια απογοητευτική περίοδο από τότε που επέστρεψε στην ομάδα των παιδικών του χρόνων φέτος, πήγε στις κερκίδες στο τέλος του αγώνα με την Ιντερνασιονάλ το βράδυ της Τετάρτης για να μιλήσει με έναν οπαδό που φαινόταν να διαμαρτύρεται εναντίον του.

Τα βίντεο έδειχναν τον Νεϊμάρ να είναι ταραγμένος και να χειρονομεί, και στη συνέχεια να σηκώνει τον αντίχειρά του καθώς ένας συμπαίκτης του τον οδηγούσε μακριά.

Η Σάντος πίεζε για ανατροπή μετά από το 2-0, με τον Άλβαρο Μάρτιν Μπαρεάλ να σκοράρει στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Τρία λεπτά αργότερα, ο Νεϊμάρ νόμιζε ότι είχε ισοφαρίσει με ένα αριστερό σουτ και πανηγύρισε μπροστά στους ενθουσιασμένους οπαδούς της γηπεδούχου ομάδας.

Αλλά ακούστηκαν αποδοκιμασίες στο γήπεδο Βίλα Μπελμίρο καθώς ο διαιτητής έκρινε ότι η μπάλα δεν είχε περάσει τη γραμμή. Η Σάντος βρίσκεται στην 17η θέση του πρωταθλήματος των 20 συλλόγων, όπου οι τέσσερις τελευταίες ομάδες υποβιβάζονται στη Serie B στο τέλος της σεζόν.

Neymar recentemente deu piti:

🔥 1x com a torcida do Botafogo

🔥 1x com a torcida do CRB

🔥 1x com a torcida do Mirassol

🔥🔥 2x com a torcida do Santos

🔥🔥🔥🔥🔥Total: 5 pitis



⚽️⚽️⚽️⚽️ Neymar fez 4 gols em 2025



Saldo de 1 piti a mais do que gols 🔥 pic.twitter.com/ds6ghKtyDP