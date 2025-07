Παναθηναϊκός: Έφτασε τις 100 συμμετοχές ο Μαντσίνι (pic)

Ο Αργεντινός εξτρέμ ήρθε στο «Τριφύλλι» τον Ιανουάριο του 2023 με μεταγραφή από τον Άρη και φοράει την πράσινη φανέλα μέχρι και σήμερα, με τον Ρουί Βιτόρια να τον διατηρεί στα πλάνα του.

Στην αναμέτρηση με την Ρέιντζερς, ο Μαντσίνι ήρθε από τον πάγκο και πήρε χρόνο συμμετοχής, φτάνοντας έτσι τις 100 συμμετοχές με το τριφύλλι στο στήθος.

Σε αυτά τα ματς έχει πετύχει 6 γκολ και έχει μοιράσει 12 ασίστ, ενώ έχει βρεθεί συνολικά στο γήπεδο για 4.678 αγωνιστικά λεπτά.

Η ανάρτηση της «πράσινης» ΠΑΕ:

A milestone for Daniel, 100 appearances with the ☘️#PAOFC #Panathinaikos pic.twitter.com/HYdZc8qf9z