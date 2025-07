Ο Τζόλης ανανέωσε με την Μπριζ, αλλά η Ρόμα και η Μπολόνια τον θέλουν στην Ιταλία (pic)

Ο Χρήστος Τζόλης αποτελεί μήλο της Έριδος για πολλά ευρωπαϊκά κλαμπ, όμως ο ίδιος αποφάσισε να ανανεώσει το συμβόλαιό του με την Κλαμπ Μπριζ έως το 2029, σε ένα deal εμπιστοσύνης και αλληλοεκτίμησης των δύο πλευρών.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Νικολό Σκίρα από την Ιταλία, Ρόμα και Μπολόνια έχουν βάλει στο στόχαστρό τους τον Έλληνα διεθνή εξτρέμ, θέλοντας να τον φέρουν στη Serie A.

Δείτε το χαρακτηριστικό post:

