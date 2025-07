«"Ακατέβατη" στα 20 εκατ. για Ιγκαμάν η Ρέιντζερς, έχει συμφωνήσει με την Λιλ ο παίκτης» (pic)

Μπορεί ο Ιγκαμάν να συμπεριλαμβάνεται στην λίστα της Ρέιντζερς για τα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό, όμως κάθε άλλο παρά δεδομένη θεωρείται η παραμονή του στην σκωτσέζικη ομάδα.

Νέο δημοσίευμα από ο Μαρόκο τονίζει πως ο ποδοσφαιριστής έχει φτάσει σε συμφωνία με την Λιλ, η οποία όμως προσπαθεί να ρίξει τις απαιτήσεις της Ρέιντζερς, που αξιώνει 20 εκατ. λίρες για την παραχώρηση του επιθετικού της.

Παράλληλα, οι Έβερτον, Ρεν, Φέγενορντ, Ουντινέζε και Γκλάντμπαχ παρακολουθούν με ενδιαφέρον τις εξελίξεις και μπορεί να κάνουν την δική τους κίνηση για την απόκτηση του Ιγκαμάν.

Το δημοσίευμα:

🚨 Hamza Igamane case: Rangers have been clear from the start, they want at least £20M for the Moroccan talent. 🇲🇦



LOSC have a personal agreement with the player but are still negotiating the fee.



Everton, Rennes, Feyenoord, Udinese, and Borussia Mönchengladbach have now… pic.twitter.com/mXCOgZBW2g