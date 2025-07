Εκτός προπόνησης μία μέρα πριν το Ρέιντζερς - Παναθηναϊκός ο Άσγκααρντ (vid)

Ο Θέλο Άσγκααρντ είναι ένας από τους παίκτες που απέκτησε αυτό το καλοκαίρι η Ρέιντζερς, όμως φαίνεται πως δεν θα βρίσκεται στην διάθεση του Ράσελ Μάρτιν για το πρώτο ματς με τον Παναθηναϊκό.

Οι δύο ομάδες θα τεθούν αύριο το βράδυ αντιμέτωπες στο Ibrox και ο 23χρονος μέσος δεν κατάφερε να προπονηθεί σήμερα, λόγω ενός τραυματισμού που τον ταλαιπωρεί.

Έτσι, δημιουργείται ένας ακόμα «πονοκέφαλος» στον προπονητή του, κάτι περισσότερο από 24 ώρες πριν την κρίσιμη αναμέτρηση.

🔵 Thelo Aasgaard didn't take part in Rangers' training ahead of Tuesday night's Champions League qualifier vs Panathinaikos ⤵️ pic.twitter.com/8QYfur4QS8