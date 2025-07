Σκίρα: «Δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις του Ολυμπιακού με τον Κόστιτς»

Ο Σέρβος εξτρέμ βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου από την Γιουβέντους και το προηγούμενο διάστημα υπήρξε φημολογία περί ενδιαφέροντος του Ολυμπιακού για τον 32χρονο μεσοεπιθετικό.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος, Νικολό Σκίρα, με ποστάρισμά του στα social media, ανέφερε ότι παρά την φημολογία δεν έχει υπάρξει καμία επαφή των «ερυθρόλευκων» με τον έμπειρο εξτρέμ.

«Παρά τις τελευταίες φήμες, δεν υπάρχουν συζητήσεις σε εξέλιξη μεταξύ του εξτρέμ της Γιουβέντους, Φίλιπ Κόστιτς με τον Ολυμπιακό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πασίγνωστος ρεπόρτερ.

Despite the last rumors, there are not talks ongoing between #Juventus’ winger Filip #Kostic and #Olympiacos. #transfers