Φανταστικός Τζόλης οδήγησε την Μπριζ στην κατάκτηση του Super Cup Βελγίου! (vids)

Ο Χρήστος Τζόλης έπαιξε σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, έδειξε πως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, καθώς πήρε από το... χέρι την Κλαμπ Μπριζ και την οδήγησε στην σπουδαία ανατροπή! Ο Ιβάνοβιτς άνοιξε το σκορ στο 15' για τους πρωταθλητές της Jupiler Pro League, αλλά από 'κει και πέρα ανέλαβε δράση ο Έλληνας διεθνής.

Στο 31' κέρδισε το πέναλτι, το οποίο μετέτρεψε ο ίδιος σε γκολ, ισοφαρίζοντας σε 1-1, ενώ από δική του εκτέλεση κόρνερ στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του ημιχρόνου, ο Βανάκεν έγραψε το 2-1 για τους Κυπελλούχους Βελγίου. Στο δεύτερο μέρος, δεν άλλαξε κάτι παρά τις προσπάθειες των παικτών της Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ.

Δείτε το γκολ και την ασίστ του Χρήστου Τζόλη για το 2-1 της Κλαμπ Μπριζ επί των πρωταθλητών Βελγίου στον τελικό του Super Cup:

1️⃣-1️⃣ | Christos Tzolis gaat neer in de box en knalt hem zelf binnen! 🇬🇷 #USGCLU #VolkswagenSupercup pic.twitter.com/Jfxw2L0ljW

©️ | Club Brugge gaat op en over Union SG dankzij kapitein Vanaken. 🔵⚫️ #USGCLU #VolkswagenSupercup pic.twitter.com/p2uIuyQDAD

Η σημερινή μέρα ήταν σπουδαία για τον Έλληνα διεθνή, καθώς βρέθηκε και στην κορυφή μεταξύ των winger και των επιτελικών μέσων κάτω των 23 ετών στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, όσον αφορά τις επαφές του εντός της αντίπαλης περιοχής.

Με 214 επαφές συνολικά, κατάφερε να σημειώσει 21 γκολ και 16 ασίστ σε 56 συμμετοχές, τοποθετώντας το όνομά του πάνω από τους Γιαμάλ / Μπαρτσελόνα (194), Μπαρκολά / Παρί Σεν Ζερμέν (180), Μαντουέκε / Τσέλσι (170) και Μαρτινέλι / Άρσεναλ (164).

Δείτε τη σχετική λίστα με τα 15 κορυφαία ονόματα, στα οποία «φιγουράρει» στην κορυφή ο Χρήστος Τζόλης:

🌍 All Leagues U23 Wingers & Att Mid : Touches in box



🥇 C. Tzolis (Club Brugge, 23) — 214

🥈 Lamine Yamal (Barcelona, 17) — 194

🥉 B. Barcola (PSG, 22) — 180

🏅 N. Madueke (Chelsea, 23) — 170

🏅 Gabriel Martinelli (Arsenal, 23) — 164



