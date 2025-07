«Έξυπνη» κίνηση με Ρίος η Μπενφίκα!

Με ένα ποσό κοντά στα 30 εκατ. ευρώ, υπολογίζοντας και τα πιθανά μπόνους, η Μπενφίκα συμφώνησε με την Παλμέιρας για την αγορά του Ρίτσαρντ Ρίος.

Ο Κολομβιανός αμυντικός χαφ έπαιξε σε 138 αγώνες με την ομάδα του Αμπέλ Φερέιρα, σκοράροντας 11 γκολ και μοιράζοντας 10 ασίστ, παρ' ότι πρόκειται για αυθεντικό «6άρι».

Οι Πορτογάλοι τον παρακολούθησαν στενά και στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, έτσι ο 25χρονος και ύψους 1,87μ. μέσος θα έρθει για πρώτη φορά στην Ευρώπη.

Ο διευθυντής των «Αετών», Ρούι Πέδρο Μπραζ, συμφώνησε να καταβληθεί το ποσό σε τρεις δόσεις και ο Ρίος θα πετάξει, σύντομα, στη Λισαβώνα για τις ιατρικές εξετάσεις.

Στην «κούρσα» για την υπογραφή του, τελευταίος αντίπαλος ήταν η Ρόμα που δεν «μάτσαρε» την προσφορά της Μπενφίκα, ενώ το «transfermarkt» αναφέρει ότι κέντρισε, επίσης, το ενδιαφέρον των Ίντερ, Γουέστ Χαμ και Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης.

🚨🦅 Richard Rios to Benfica, here we go! Deal agreed right now with Palmeiras after green light on player side.



Benfica director Rui Pedro Braz closed the agreement with mission in Brazil, price tag met and paid in 3 installments.



Rios will fly to Lisbon next week for medical. pic.twitter.com/TBlKh1lh9G