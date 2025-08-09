Η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός...

Ο Λούκα Μόντριτς στα 40 του πάει στη Μίλαν για ν' αποδείξει πως η ηλικία δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένας «απεχθής» αριθμός. Και ότι η φλόγα καίει ακόμη...

Είναι πραγματικά δύσκολο να ξεκινήσεις το οτιδήποτε γι’ αυτόν τον παίκτη. Ποιες λέξεις να βάλεις στη σειρά για τον πρώτο σε τίτλους στο κορυφαίο club στην ιστορία του ποδοσφαίρου; Έπειτα από 13 χρόνια, 28 τίτλους και 6 Champions League με την Ρεάλ Μαδρίτης, ο Κροάτης, μύθος του αθλήματος, έριξε τους τίτλους τέλους. Θα συνεχίσει στην ομάδα που τα τελευταία χρόνια, ναι μεν απουσιάζει από το top-level, αλλά έχει μπάνκα ιστορίας και δικαιωματικά βρίσκεται στο Νο2 της Ευρώπης. Στην Μίλαν λοιπόν ο Λούκα Μόντριτς, εδώ και κάποιες μέρες και επίσημα.

Αν και ήταν ιδιαίτερα εκνευριστικός προς τους αντιπάλους με το να μην χάνει ποτέ την μπάλα, ήταν από αυτούς που δεν είχε haters. Όπου και αν βρισκόταν, όλοι έδειχναν αγάπη, εκτίμηση, θαυμασμό για τον «εγκέφαλο» από το Ζαντάρ. Ο σεβασμός είναι κάτι που κερδίζεται και όλα αυτά τα χρόνια αυτό έκανε διδάσκοντας κάθε ρόλο από αυτούς που μπορεί να παίξει ένας μέσος στο γήπεδο και ήθος, έξω από αυτό. Όταν έγινε γνωστό ότι δεν θα συνεχίσει στο Santiago Bernabeu, η Μίλαν κινήθηκε γρήγορα. Εκμεταλλεύτηκε την ιστορία της αλλά και το παρελθόν του Μόντριτς.

Λίγο αφού υπέγραψε, οι άνθρωποι των Rossoneri του έδειξαν την, κλασική πλέον, φωτογραφία με τους γονείς του και τον ίδιο να φορά μια φόρμα του club. «Όμορφη. Όταν ήμουν παιδί, έβλεπα συχνά Serie A και η Μίλαν ήταν η αγαπημένη μου ομάδα. Ένας λόγος ήταν επειδή το είδωλό μου, ο Μπόμπαν, έπαιζε εκεί. Είχα πολλές προτάσεις, όμως όταν με πήραν από την Μίλαν, όλα ήταν ξεκάθαρα. Ο τεχνικός διευθυντής, Ίγκλι Τάρε, ήρθε στην Κροατία για να μου αναλύσει το project, μου έδειξαν πόσο με ήθελαν. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα club στον κόσμο».

«Μα είναι 40 ετών». Δεν μπορεί να το αρνηθεί κανείς αυτό, όμως ο Μόντριτς δεν είναι ο οποιοσδήποτε. Δεν είναι όλοι οι παίκτες ίδιοι σε κάθε ηλικία και αυτή δεν είναι μια κουβέντα έτσι απλά για να στηρίξουμε ότι αποτελεί αδιανόητη μεταγραφή ακόμα και πλησιάζοντας στο φινάλε της διαδρομής. Πολύ απλά γιατί τη σεζόν που μόλις ολοκληρώθηκε, κανένας σε όλη την Ευρώπη δεν έπαιξε περισσότερα από τα τα 73 ματς του με club και Εθνική ομάδα. Ναι, έκλεισε την αδιανόητη καριέρα του στους Merengues με ρεκόρ συμμετοχών σε μια χρονιά.

«Η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός» έλεγε ξανά και ξανά ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς και η απόκτηση του Μόντριτς είναι μια κίνηση των Rossoneri που μοιάζει με εκείνη του 2018. Μια κίνηση που δεν έχει να κάνει μόνο με το όνομα αλλά και με ουσία και προσφορά. Όπως τότε που η Μίλαν έφερε τον Ibra πίσω στην Ευρώπη από την Αμερική στα 38 του. Πέρα από το αγωνιστικό, αφού ήταν πρωταγωνιστής στην κατάκτηση του πρωταθλήματος του 2022, ο Ζλάταν βοήθησε στα αποδυτήρια βάζοντας πνεύμα νικητή, ηγετική ικανότητα, προσωπικότητα.

Ακριβώς το ίδιο θα κάνει και ο Μόντριτς, ένας παίκτης που έχει κατακτήσει την Χρυσή Μπάλα και προφανώς δεν πρόκειται να αρκεστεί στο να είναι στην αποστολή και να απολαμβάνει τον μισθό των 4 εκατ. ευρώ τον χρόνο. «Η Μίλαν δεν είναι δυνατόν να είναι ικανοποιημένη με τη μετριότητα. Πρέπει να βάλουμε για τους εαυτούς μας τους υψηλότερους δυνατούς στόχους, να κατακτήσουμε τίτλους και να ανταγωνιστούμε με τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο. Ήρθα εδώ για να παίζω στο ποδόσφαιρο που έχει αξία».

57+13 - Luka #Modrić is the only #BallonDOr winner currently in #SerieA. In all-comps 2024/25, he set his season-high number of appearances for Real Madrid (57) and was involved in 13 goals (4G+9A - for Los Blancos, only in 2021/22 he took part in more goals, 15). Aura. pic.twitter.com/8x5fR1sEdd — OptaPaolo (@OptaPaolo) July 14, 2025

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ από τις πιο αξιόπιστες ιταλικές εφημερίδες, ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι προορίζει τον Μόντριτς για τον ρόλο του μέσου που βρίσκεται ακριβώς μπροστά από την άμυνα. Χωρίς να χρειάζεται πολλά γκάζια, χωρίς Ευρώπη να βαραίνει τα πόδια, ο Λούκα είναι super-fit και πέρα από το ότι είχε 57 ματς με την Ρεάλ πέρυσι, είχε και 4 γκολ και 9 ασίστ. «Για μένα, το πιο σημαντικό πράγμα είναι η αγάπη, για το παιχνίδι και το ποδόσφαιρο. Ακόμα την έχω. Θέλω να φέρω τη δίψα για νίκες, να βοηθήσω τους συμπαίκτες μου με κάθε τρόπο. Έχω ακόμα τη ‘φωτιά’ μέσα μου, αυτό είναι που με οδηγεί».

Είπαμε, είναι μια σπάνια περίπτωση ο Μόντριτς και αυτό συμβαίνει όχι μόνο γιατί παίζει καλή μπάλα αλλά επειδή έχει ένα μοναδικό mindset. «Θέλω να δουλέψω για να κερδίσω τη θέση μου στην ομάδα» είναι μια δήλωση-μάθημα όχι μόνο στους νέους ποδοσφαιριστές αλλά και σε άλλους γύρω στα 30 που έχουν πει πραγματικά απίθανα πράγματα έχοντας κατακτήσει απλά ένα πρωτάθλημα Ιταλίας. Αυτά ήταν τα λόγια ενός κατόχου 6 Champions League και μιας Χρυής Μπάλας. Τα λόγια του Νο1 σε τίτλους στην ιστορία της Ρεάλ Μαδρίτης.

«Πάντα σεβόμουν τους πάντες, συμπαίκτες και αντιπάλους» είπε πρόσφατα, πριν αποχωρήσει από την Ρεάλ και εβδομάδες πριν αρχίσει να παίζει με την Μίλαν, έχει κάνει το ίδιο. Στο γήπεδο; Θα βγει με τη φανέλα με τον αριθμό 14. «Το 10 το έχεις ένας σπουδαίος παίκτης, όπως είναι ο Λεάο, το παρόν και το μέλλον του συλλόγου. Διάλεξα το 14, μου αρέσει. Το φορούσα και στην Εθνική ομάδα, στο ξεκίνημα της καριέρας μου και στην Τότεναμ». Μάλλον δεν του πήγε άσχημα…