Μια... ανάσα από τον Εκιτικέ η Λίβερπουλ!

Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η πρωταθλήτρια Αγγλίας έστειλε νέα βελτιωμένη πρόταση στην γερμανική ομάδα, προσφέροντας 90 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του 23χρονου επιθετικού.

Το ποσό, μάλιστα αναμένεται να ανέβει και άλλο με τα μπόνους επίτευξης στόχων, με τις δύο ομάδες να συζητούν πλέον τις λεπτομέρειες που αφορούν το deal για τον Εκιτικέ.

Ο Γάλλος επιθετικός από την πλευρά του έχει συμφωνήσει με την Λίβερπουλ για συμβόλαιο εξαετούς διάρκειας και περιμένει το «πράσινο φως» για να ταξιδέψει στην Αγγλία και να ολοκληρώσει την μεταγραφή του.

