«Απέρριψε πρόταση από την Πούμας ο Βλαχοδήμος»

Υπό παραχώρηση βρίσκεται ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος από τη Νιούκαστλ, ωστόσο δεν θέλει να πάει σε ομάδα εκτός Ευρώπης. Ο Έλληνας γκολκίπερ δέχτηκε πρόταση από τη μεξικανική Πούμας, όμως την απέρριψε, όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Και ο λόγος είναι πως θέλει να μείνει στην Ευρώπη, όσο για οικογενειακούς λόγους, όσο και για τη φιλοδοξία του, μιας και δεν θέλει να φύγει από το… προσκήνιο.

Μια από τις ομάδες που εξετάζουν την περίπτωση του Βλαχοδήμου, σύμφωνα πάντα με τον γνωστό δημοσιογράφο, είναι και η Βιγιαρεάλ.

