Αυτό είναι το deal Γαλατασαράι-Νάπολι για τον Οσιμέν

Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Γαλατασαράι θα καταβάλει άμεσα στην Νάπολι το ποσό των 40 εκατ. ευρώ, ενώ ακόμη 35 εκατομμύρια θα δοθούν σε έναν χρόνο, φτάνοντας το συνολικό ποσό στα 75 εκατ. ευρώ.

Οι «Παρτενοπέι», μάλιστα έβαλαν στην συμφωνία ρήτρα που θα φέρει ποινή στην Γαλατασαράι, αν πουλήσει τον Οσιμέν σε ιταλική ομάδα την επόμενη διετία, με την τελική λεπτομέρεια να αφορά το ποσοστό μεταπώλησης.

Οι δύο ομάδες συζητούν για το ποσοστό που θα έχει η Νάπολι σε ενδεχόμενη μελλοντική πώληση του Οσιμέν, με τον Νιγηριανό να έχει συμφωνήσει με την Γαλατασαράι για συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας.

