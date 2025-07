«Στο μεταγραφικό στόχαστρο του Ολυμπιακού ο Ματέους Γκονσάλβες»

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Ολυμπιακός εξετάζει «ζεστά» την περίπτωση του νεαρού μεσοεπιθετικού, ενώ οι απαιτήσεις της Φλαμένγκο ανέρχονται στα 6 εκατ. ευρώ για το 80% των δικαιωμάτων του.

Ο Ματέους Γκονσάλβες με την πρώτη ομάδα της Φλαμένγκο, έχει καταγράψει 52 εμφανίσεις, έχοντας σκοράρει και 6 γκολ, ενώ στο παρελθόν έχει καταγράψει μια συμμετοχή με την U20 της Βραζιλίας.

🚨 AGORA!🚨 Matheus Gonçalves está sendo monitorado pelo Olympiacos, da Grécia, por indicação do departamento de scouting do clube. Até o presente momento, o Flamengo também não recebeu contato do time grego até o momento.



🗞️ GE pic.twitter.com/cswQcSHec3