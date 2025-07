«Η Λάτσιο απέρριψε την πρόταση του Ολυμπιακού για Καντσελιέρι»

Μια από τις περιπτώσεις που εξετάζει ο Ολυμπιακος για την ενίσχυση στα άκρα της επίθεσης είναι του Ματέο Καντσελιέρι, αλλά φαίνεται πως βρίσκει εμπόδια. Ο 23χρονος εξτρέμ ανήκει στη Λάτσιο και πέρυσι αγωνίστηκε δανεικός στην Πάρμα.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Νικολό Σκίρα, οι «ερυθρόλευκοι» κατέθεσαν πρόταση για την απόκτηση του Καντσελιέρι, αλλά η ομάδα της Ρώμης την απέρριψε. Μάλιστα, ούτε ο Ιταλός άσος «ψήνεται» να μετακομίσει στην Ελλάδα, θέλοντας να παλέψει για μια θέση στα πλάνα της Λάτσιο.

