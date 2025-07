Ολοκληρώθηκε ο 1ος προκριματικός του Europa League - Αυτοί είναι οι υποψήφιοι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ

Μετά τις Σαχτάρ και Σέριφ που είχαν «τσεκάρει» το εισιτήριο τους την προηγούμενη Πέμπτη (10/7), η Λέγκια «απέδρασε» από το Καζακστάν και με δύο νίκες επί της Ακτόμπε τοποθετήθηκε μαζί με την Μπάνικ Οστράβα στους ισχυρούς της κλήρωσης της Δευτέρας.

Η Παρτιζάν αντίθετα, δεν κατάφερε να κάνει την ανατροπή απέναντι στην ΑΕΚ Λάρνακας, με τους Κύπριους να παίρνουν την πολυπόθητη πρόκριση μέσω της διαδικασίας των πέναλτι, στέλνοντας στους ισχυρούς το ζευγάρι Σερίφ-Ουτρέχτη.

Αυτόματα, τόσο το Λουγκάνο-Κλουζ όσο και το ΑΕΚ Λάρνακας-Τσέλιε «μεταφέρονται» στους ανίσχυρους, συμπληρώνοντας το «παζλ» των 6 πιθανών αντιπάλων του ΠΑΟΚ.

Η Βόλφσμπεργκερ, η Φρέντρικσταντ, καθώς και οι ηττημένοι των ζευγαριών Μπραν–Σάλτσμπουργκ και Σερβέτ–Βικτόρια Πλζεν είναι οι υπόλοιποι τέσσερις εν δυνάμει αντίπαλοι του Δικέφαλου.

Το πρωί της Δευτέρας (21/7) θα γίνουν γνωστά τα υπογκρούπ της κλήρωσης, ενώ λίγες ώρες μετά η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου θα μάθει με ποιον θα «μονομαχήσει» στις 7 και 14 Αυγούστου.

Αναλυτικά οι 6 πιθανοί αντίπαλοι του ΠΑΟΚ:

