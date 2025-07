Προπόνηση στην Λεωφόρο πριν το φιλικό με τον Παναθηναϊκό για την Βέστερλο (pics)

Ο Παναθηναϊκός έχει σήμερα την... πρόβα τζενεράλε ενόψει Ρέιντζερς, αντιμετωπίζοντας στις 21:00 την Βέστερλο στο ΟΑΚΑ.

Λίγες ώρες πριν την αναμέτρηση πάντως, οι Βέλγοι προπονήθηκαν στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, δημοσιεύοντας και τις σχετικές φωτογραφίες στα social media.

Υπενθυμίζουμε πως στο φιλικό αυτό θα... ντεμπουτάρει και η εντός έδρας εμφάνιση του «Τριφυλλιού» για τη νέα σεζόν, η οποία αποκαλύφθηκε σήμερα.

Δείτε την ανάρτησή τους:

Last preps before the game! 💪🏼



Panathinaikos vs KVC Westerlo: 21h local time pic.twitter.com/vY1wBCw6k4