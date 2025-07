«Αταλάντα και Μπολόνια ενδιαφέρονται για τον Πιρόλα»

Οι εμφανίσεις του Λορέντσο Πιρόλα με τον Ολυμπιακό αλλά και την Κ21 της Ιταλίας έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων. Για τον νεαρό στόπερ έχουν εκφράσει ενδιαφέρον η Αταλάντα και η Μπολόνια, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Νικολό Σκίρα.

Βέβαια, στον Ολυμπιακό δεν προτίθενται να πουλήσουν τον Ιταλό αμυντικό, ο οποίος βρίσκεται στα βασικά πλάνα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για τη νέα σεζόν, ενώ και ο ίδιος ο Πιρόλα είναι απόλυτα ευχαριστημένος στην Ελλάδα και δεν σκέφτεται την επιστροφή στην Ιταλία.

#Bologna and #Atalanta have shown interest in #Olympiacos’ centre-back Lorenzo #Pirola (born in 2002). #transfers